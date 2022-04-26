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حيث أعربت "المحافظ" خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواستها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان ، ويتغمد أبنائهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.
و أكدت "محافظ دمياط" أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتمام بالغ بوالدى الأبناء، حيث قدمت السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتى أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها كما أكدت لها أن الجميع بجانبها فى هذا المصاب.
كما أوضحت "محافظ دمياط" أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لإهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام والتى أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك، حيث وجهت"المحافظ" الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.
ونقلت "الدكتورة منال عوض " تعازى أبناء المحافظة فى هذا المصاب، حيث قالت : "قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أى دعم ممكن للأسرة كأقل ما يمكن تقديمه لهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تقدم العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثة وتهديهما رحلة حج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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