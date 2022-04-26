محافظ دمياط تقدم العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثة وتهديهما رحلة حج

جدة - نرمين السيد - قدمت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثه الذين توفوا، إثر حادث سقوط سيارتهم فى إحدى الترع بطريق القنطرة بمحافظة الاسماعيلية أثناء عودتهم إلى محافظة دمياط.





حيث أعربت "المحافظ" خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواستها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان ، ويتغمد أبنائهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.

و أكدت "محافظ دمياط" أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتمام بالغ بوالدى الأبناء، حيث قدمت السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتى أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها كما أكدت لها أن الجميع بجانبها فى هذا المصاب.

كما أوضحت "محافظ دمياط" أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لإهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام والتى أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك، حيث وجهت"المحافظ" الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.

ونقلت "الدكتورة منال عوض " تعازى أبناء المحافظة فى هذا المصاب، حيث قالت : "قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أى دعم ممكن للأسرة كأقل ما يمكن تقديمه لهم".