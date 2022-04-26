محافظ الفيوم يبحث آليات توصيل المرافق لمصنع يازاكى اليابانى لضفائر السيارات

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، آليات توصيل المرافق بالمنطقة المزمع تنفيذ مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات عليها، بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، من خلال شركة يازاكى اليابانية، والذى يأتى على مساحة 66 ألف متر مربع كمرحلة أولى تتكلف 520 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الأنصارى اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، لتحديد الجداول الزمنية للأعمال، والمتطلبات الخاصة بكل مرفق من المرافق لتوصيل الخدمات، للبدء الفعلى فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين المصرى واليابانى.

وتناول الاجتماع، عرض مكونات مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، والإجراءات والخطوات الفعلية على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة، للبدء فى الأعمال الإنشائية للمصنع، والموقف التنفيذى لشركات المرافق، والعمل على رصد احتياجات كل شركة بشكل تفصيلى دقيق، مع وضع مستهدفات مستقبلية لأعمال الترفيق للاستفادة بها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وما تم إعداده من بيانات ومقايسات من قبل كل شركة، وما تم تنفيذه من تصميمات من قبل مسئولى شركة يازاكى اليابانية للتصور المبدأى للمصنع.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة كأحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير الآلاف من فرص العمل، مطالباً مسئولى شركة يازاكى بمصر، بسرعة عمل دراسة لتقييم الأثر البيئى للمصنع بالتنسيق مع وزارة البيئة، للانتقال من حيز الدراسات لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع على أرض الواقع.

من جانبه، أفاد مدير شركة يازاكى اليابانية بمصر، بأن الشركة تمتلك 140 فرعاً بـ45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات السيارات، مضيفاً أن المصنع المزمع إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع بمصر.

وقال إن المصنع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء الفيوم من الجنسين، إضافة لتوفير ما يقرب من 20 إلى 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أنه سيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومستهدف أن تبلغ المبيعات السنوية للمصنع عقب تشغيله 2 مليار جنيه، ومن المقرر بدء الإنتاج فى المصنع خلال شهر يوليو 2023.

واستعرض مسئولو شركات المرافق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية، بناءً على المقايسات والدراسات الفنية، لتوصيل الخدمات للمنطقة المزمع تنفيذ المصنع عليها.