الموسيقات العسكرية تشارك فى احتفالات مصر بالذكرى 40 لتحرير سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الموسيقات العسكرية ستشارك فى احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.





وأكد المتحدث العسكرى، أن ذلك يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

ونفذت إدارة الموسيقات العسكرية، زيارة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) قدمت خلالها عدد من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتى تفاعل معها الأطفال والزائرين للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة، وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير فى نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم فضلا عن تعميق إرتباطهم بالقوات المسلحة.

وفى سياق متصل شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصرى العظيم فى احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التى لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن الموسيقات العسكرية المصرية تتمتع بسجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفونى العسكرى شهرة واسعة على المستويين المحلى والدولى من خلال حصده العديد من الجوائز الدولية خلال جميع مشاركاته، كما تحتل الموسيقات العسكرية المصرية مكانة مرموقة لدى الشعب المصرى لمشاركتها المتميزة بمختلف المناسبات والفاعليات.