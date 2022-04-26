مطران مصرى يشارك فى اجتماع الأساقفة 2023 بروما.. صور

جدة - نرمين السيد - ترأس الكاردينال ماريو جريتش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، اليوم الثلاثاء، لقاءات سينودس الأساقفة الكاثوليك 2023 بشعار "من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة" بروما، والتى عٌقدت تحت رعاية قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.





وشارك فى الاجتماع صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وممثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر فى سينودس الأساقفة، وعضو لجنة الإعلام بالمسيرة السينودسية. يدور المؤتمر حول الأعمال السينودسية التى تمت خلال الفترة الماضية، بمختلف الكنائس الكاثوليكية حول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التى واجهت هذه الأعمال. الجدير بالذكر أن أهم ما يميز سينودس الأساقفة بالكنيسة الكاثوليكية هذه المرة هو مشاركة جميع المؤمنين به، وعدم اقتصاره فقط على الأباء المطارنة والكرادلة.

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