الجيزة: 20 منفذا لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة (صور)

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وأكد محافظ الجيزة أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أنه تم إقامة 20 منفذا بالوحدات المحلية لمراكز العياط ومنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح والتى شملت إقامة 8 منافذ بمركز ومدينة العياط وهم بالوحدات المحلية برنشت وطهما والبليدة والمتانيا وميت القائد والناصرية والقطورى.
وفى ومدينة اطفيح تم إقامة 7 منافذ للخضروات والفاكهة بالوحدات المحلية بالكداية والقبابات وكفر قنديل ومنيل سلطان وصول والبرمبل وبمقر المركز.
وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم إقامة 4 منافذ بالمدينة والوحدات المحلية بالجلاتمة والمنصورية وابوغالب كما تم إقامة منفذ ثابت بجوار ديوان عام مركز ومدينة البدرشين.
وفى نفس الاطار يشهد منفذ البيع بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر إقبال كبير من قبل المواطنين لما يطرحه من خضراوات وفاكهه التجزئة بسعر الجملة.
وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.
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