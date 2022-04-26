/694355/عناوين-فروع-بنك-سايب- saibالرئيسية-والفرعية--تعرف-عليها

يرغب الكثيرون معرفة عناوين فروع بنك سايب saibفي مختلف المحافظات. خاصة أنه يقدم الكثير من المزايات على خدماته لدعم عملاء بنك سايب فيما يحتاجونه. وتتعدد فروع بنك سايب saibبين فروع رئيسية وفروع فرعية. وفي كل الأحوال في عدد ليس بقليل.

فروع بنك سايب saib ينشر دوت الخليج فروع بنك سايب saib بالعناوين على النحو الآتي: فرع بنك سايب saib العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 33325000 (02) الفاكس: 33363244 (02) فروع بنك saib فى القاهرة 1- فرع بنك سايب عدلي العنوان :9 بشارع عدلي باشا - شياخة الفواله - قسم عابدين - محافظة القاهرة التليفون: 23962852 - 23962858 الفاكس: 23962857 2- فرع بنك سايب الازهر العنوان :رقم 84 شارع الازهر التليفون: (02) 25915743 - 16668 الفاكس: 25917063 3- فرع بنك سايب مدينة نصر العنوان : 106 ش عباس العقاد التليفون: 26705408 - 16668 الفاكس: 26705436 (02) 4- فرع بنك سايب شبرا العنوان : 55/57 شارع شبرا القاهرة امام مكتبة المحبة التليفون: 02 25778641 5- فرع بنك سايب المعادي العنوان : رقم 22 ش النصر - المعادي الجديدة الفاكس: 25173047 (02) 6- فرع بنك سايب المنيل العنوان : 28 ا شارع المنيل الروضه - مصرالقديمه التليفون: 025321129 - 025321130 الفاكس: 25321128 7- فرع بنك سايب القطامية العنوان : التجمع الخامس المعهد الكندي التليفون: 25375009 - 25375021 الفاكس: 25375011 - 25375012 8- فرع بنك سايب التجمع الخامس العنوان : القطعه رقم 1 تسلسل 219 القطعه الاولي -بجوار مطعم المنوفي- شارع البنوك التليفون: 29298245 (02) الفاكس: 29298246 (02) 9- فرع بنك سايب مصر الجديده العنوان : رقم 6 أ شارع الحجاز التليفون: 24528369 (02)- 16668 الفاكس: 24531718 (02) 10- فرع بنك سايب الميرغني العنوان : رقم 12 شارع التوفيق من احمد تيسير، امام كلية البنات التليفون: 24189711 (02)- 16668 الفاكس: 24189714 (02) 11- فرع بنك سايب شيراتون العنوان : رقم 28 ش الشهيد سيد زكريا بجانب مسجد الصديق مساكن شيراتون التليفون: 22699176 - 22699173 - 22699174 - 22699175 12- فرع بنك سايب الزمالك العنوان : 12 شارع الصالح ايوب الزمالك - القاهرة التليفون: 27378307 - 27378308 الفاكس: 27378309 13- فرع بنك سايب ستيلا العنوان : 9 محور محمد نجيب - منطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الأول - القاهرة الجديدة التليفون: 0225308133 - 0225308134 الفاكس: 0225308132 14- فرع بنك سايب العاشر من رمضان العنوان : مبنى دوار العاشر، المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان التليفون: 412480/60/50 (015)- 16668 الفاكس: 412490 (015) 15- فرع بنك سايب العبور العنوان : :المنطقة الترفيهيه القطعة رقم 4 بلوك رقم 25025 - الحي التاسع- مدينة العبور فروع بنك saib فى الجيزة 16- الفرع الرئيسي العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 33325000 (02) الفاكس: 33363244 (02) 17- فرع بنك سايب المهندسين العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 37488034 (02)- 16668 الفاكس: 33363244 (02) 18- فرع بنك سايب الدقي العنوان : رقم 26 شارع لطفي حسونه التليفون: 16668 - 37481385 الفاكس: 37481790 19- فرع بنك سايب الصيد العنوان : 50 شارع نادي الصيد - قسم الدقي - الجيزة التليفون: 37621397 -37621396 الفاكس: 37621395 20- فرع بنك سايب 6 اكتوبر: العنوان : مول بريما فيستا - ميدان ماجدة - منطقة الخدمات بالمحور المركزي التليفون: (02) 38366009 - 16668 الفاكس: 38366004 21- فرع بنك سايب زايد العنوان : القطعة 18 - محور كريزي ووتر - القصراوى مول التليفون: (02) 37963063 (02) الفاكس: (02) 37963062 (02) 22- فرع بنك سايب بيفرلي هيلز العنوان : الشيخ زايد - كمبوند بيفرلى هيلز - قطاع التليفون: 38572895 الفاكس: 38572893 23- فرع بنك سايب مول العرب العنوان : قطعة 8 المنطقه السياحيه الشماليه المرتفعات الخضراء- خلف مول العرب التليفون: 38211401 (02) الفاكس: 38211402 (02) 24- فرع بنك سايب الهرم العنوان : رقم 415 شارع الهرم امام قسم شرطة الطالبية التليفون: 02 37814646 فروع بنك saib فى الاسكندرية 25- فرع بنك سايب الاسكندرية الحرية: العنوان : رقم 45 ب شارع الحرية - العطارين - الاسكندرية التليفون: 3903549 (03)- 3903550 (03)- 16668 الفاكس: 3903551 (03) 26- فرع بنك سايب لوران العنوان : 421 طريق الجيش - لوران - الرمل التليفون: 035888158 - 035888157 27- فرع بنك سايب سموحة: العنوان : رقم 74 شارع البرت الاول سموحة-الاسكندريه التليفون: 4208263 (03) - 16668 الفاكس: 4208369 (03) فروع بنك saib فى الدلتا 28- فرع بنك سايب المنصورة العنوان : رقم 4 شارع طوريل التليفون: 2304030 050 - 16668 الفاكس: 2304031 050 29- فرع بنك سايب طنطا: العنوان : رقم 2 شارع الاشراف تقاطع سعيد التليفون: 0403272357- 16668 الفاكس: 0403272358 30- فرع بنك سايب المحله العنوان : رقم 36 شارع شكري القواتلي التليفون: 0402243514 الفاكس: 0402243513 31- فرع بنك سايب بورسعيد الاستثمار العنوان : المنطقه الحره للاستثمار- بورسعيد التليفون: 3727386 (066)- 16668 الفاكس: 3727385 (066) 32- فرع بنك سايب بوسعيد العنوان : شارع النجيله وعرابي ميدان الشهداء بورسعيد التليفون: 3230714 (066) - 16668 الفاكس: 3237601 (066) 33- فرع بنك سايب النورس: العنوان : قرية النورس السياحي-شارع طرح البحر بورسعيد التليفون: 16668-0663359054 الفاكس: 0663335054 34- فرع بنك سايب السويس العنوان : رقم 8 شارع حافظ ابراهيم تقاطع الشهداء التليفون: 0623223072 الفاكس: 0623223070 35- فرع بنك سايب دمياط العنوان : شارع كورنيش النيل عمارة الشرق للتامين التليفون: 0572363777 الفاكس: 0572365557 فروع بنك saib فى الصعيد 36- فرع بنك سايب اسيوط العنوان : ناصية شارع الثورة (الكورنيش) مع الهلالي التليفون: 16668- 2283784 (088) الفاكس: 2283785 (088) 37- فرع بنك سايب الاقصر العنوان : حي الفيروز خلف المستشفى الدولي- بجوار مديرية الامن التليفون: 2285103 (095) الفاكس: 2285102 (095) عناوين فروع بنك سايب saibالرئيسية والفرعية.. بالعناوين يرغب الكثيرون معرفة عناوين فروع بنك سايب saibفي مختلف المحافظات. خاصة أنه يقدم الكثير من المزايات على خدماته لدعم عملاء بنك سايب فيما يحتاجونه. وتتعدد فروع بنك سايب saibبين فروع رئيسية وفروع فرعية. وفي كل الأحوال في عدد ليس بقليل. فروع بنك سايب saib ينشر دوت الخليج فروع بنك سايب saib بالعناوين على النحو الآتي: فرع بنك سايب saib العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 33325000 (02) الفاكس: 33363244 (02) فروع بنك saib فى القاهرة 1- فرع بنك سايب عدلي العنوان :9 بشارع عدلي باشا - شياخة الفواله - قسم عابدين - محافظة القاهرة التليفون: 23962852 - 23962858 الفاكس: 23962857 2- فرع بنك سايب الازهر العنوان :رقم 84 شارع الازهر التليفون: (02) 25915743 - 16668 الفاكس: 25917063 3- فرع بنك سايب مدينة نصر العنوان : 106 ش عباس العقاد التليفون: 26705408 - 16668 الفاكس: 26705436 (02) 4- فرع بنك سايب شبرا العنوان : 55/57 شارع شبرا القاهرة امام مكتبة المحبة التليفون: 02 25778641 5- فرع بنك سايب المعادي العنوان : رقم 22 ش النصر - المعادي الجديدة الفاكس: 25173047 (02) 6- فرع بنك سايب المنيل العنوان : 28 ا شارع المنيل الروضه - مصرالقديمه التليفون: 025321129 - 025321130 الفاكس: 25321128 7- فرع بنك سايب القطامية العنوان : التجمع الخامس المعهد الكندي التليفون: 25375009 - 25375021 الفاكس: 25375011 - 25375012 8- فرع بنك سايب التجمع الخامس العنوان : القطعه رقم 1 تسلسل 219 القطعه الاولي -بجوار مطعم المنوفي- شارع البنوك التليفون: 29298245 (02) الفاكس: 29298246 (02) 9- فرع بنك سايب مصر الجديده العنوان : رقم 6 أ شارع الحجاز التليفون: 24528369 (02)- 16668 الفاكس: 24531718 (02) 10- فرع بنك سايب الميرغني العنوان : رقم 12 شارع التوفيق من احمد تيسير، امام كلية البنات التليفون: 24189711 (02)- 16668 الفاكس: 24189714 (02) 11- فرع بنك سايب شيراتون العنوان : رقم 28 ش الشهيد سيد زكريا بجانب مسجد الصديق مساكن شيراتون التليفون: 22699176 - 22699173 - 22699174 - 22699175 12- فرع بنك سايب الزمالك العنوان : 12 شارع الصالح ايوب الزمالك - القاهرة التليفون: 27378307 - 27378308 الفاكس: 27378309 13- فرع بنك سايب ستيلا العنوان : 9 محور محمد نجيب - منطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الأول - القاهرة الجديدة التليفون: 0225308133 - 0225308134 الفاكس: 0225308132 14- فرع بنك سايب العاشر من رمضان العنوان : مبنى دوار العاشر، المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان التليفون: 412480/60/50 (015)- 16668 الفاكس: 412490 (015) 15- فرع بنك سايب العبور العنوان : :المنطقة الترفيهيه القطعة رقم 4 بلوك رقم 25025 - الحي التاسع- مدينة العبور فروع بنك saib فى الجيزة 16- الفرع الرئيسي العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 33325000 (02) الفاكس: 33363244 (02) 17- فرع بنك سايب المهندسين العنوان : 56 ش جامعة الدول الدول العربية، المهندسين، الجيزة. التليفون: 37488034 (02)- 16668 الفاكس: 33363244 (02) 18- فرع بنك سايب الدقي العنوان : رقم 26 شارع لطفي حسونه التليفون: 16668 - 37481385 الفاكس: 37481790 19- فرع بنك سايب الصيد العنوان : 50 شارع نادي الصيد - قسم الدقي - الجيزة التليفون: 37621397 -37621396 الفاكس: 37621395 20- فرع بنك سايب 6 اكتوبر: العنوان : مول بريما فيستا - ميدان ماجدة - منطقة الخدمات بالمحور المركزي التليفون: (02) 38366009 - 16668 الفاكس: 38366004 21- فرع بنك سايب زايد العنوان : القطعة 18 - محور كريزي ووتر - القصراوى مول التليفون: (02) 37963063 (02) الفاكس: (02) 37963062 (02) 22- فرع بنك سايب بيفرلي هيلز العنوان : الشيخ زايد - كمبوند بيفرلى هيلز - قطاع التليفون: 38572895 الفاكس: 38572893 23- فرع بنك سايب مول العرب العنوان : قطعة 8 المنطقه السياحيه الشماليه المرتفعات الخضراء- خلف مول العرب التليفون: 38211401 (02) الفاكس: 38211402 (02) 24- فرع بنك سايب الهرم العنوان : رقم 415 شارع الهرم امام قسم شرطة الطالبية التليفون: 02 37814646 فروع بنك saib فى الاسكندرية 25- فرع بنك سايب الاسكندرية الحرية: العنوان : رقم 45 ب شارع الحرية - العطارين - الاسكندرية التليفون: 3903549 (03)- 3903550 (03)- 16668 الفاكس: 3903551 (03) 26- فرع بنك سايب لوران العنوان : 421 طريق الجيش - لوران - الرمل التليفون: 035888158 - 035888157 27- فرع بنك سايب سموحة: العنوان : رقم 74 شارع البرت الاول سموحة-الاسكندريه التليفون: 4208263 (03) - 16668 الفاكس: 4208369 (03) فروع بنك saib فى الدلتا 28- فرع بنك سايب المنصورة العنوان : رقم 4 شارع طوريل التليفون: 2304030 050 - 16668 الفاكس: 2304031 050 29- فرع بنك سايب طنطا: العنوان : رقم 2 شارع الاشراف تقاطع سعيد التليفون: 0403272357- 16668 الفاكس: 0403272358 30- فرع بنك سايب المحله العنوان : رقم 36 شارع شكري القواتلي التليفون: 0402243514 الفاكس: 0402243513 31- فرع بنك سايب بورسعيد الاستثمار العنوان : المنطقه الحره للاستثمار- بورسعيد التليفون: 3727386 (066)- 16668 الفاكس: 3727385 (066) 32- فرع بنك سايب بوسعيد العنوان : شارع النجيله وعرابي ميدان الشهداء بورسعيد التليفون: 3230714 (066) - 16668 الفاكس: 3237601 (066) 33- فرع بنك سايب النورس: العنوان : قرية النورس السياحي-شارع طرح البحر بورسعيد التليفون: 16668-0663359054 الفاكس: 0663335054 34- فرع بنك سايب السويس العنوان : رقم 8 شارع حافظ ابراهيم تقاطع الشهداء التليفون: 0623223072 الفاكس: 0623223070 35- فرع بنك سايب دمياط العنوان : شارع كورنيش النيل عمارة الشرق للتامين التليفون: 0572363777 الفاكس: 0572365557 فروع بنك saib فى الصعيد 36- فرع بنك سايب اسيوط العنوان : ناصية شارع الثورة (الكورنيش) مع الهلالي التليفون: 16668- 2283784 (088) الفاكس: 2283785 (088) 37- فرع بنك سايب الاقصر العنوان : حي الفيروز خلف المستشفى الدولي- بجوار مديرية الامن التليفون: 2285103 (095) الفاكس: 2285102 (095)

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