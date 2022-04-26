/694354/توسعه-طريق-المعديات-النيلية-وإزالة-بناء-مخالف-فى-ببا-ببنى-سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "برئاسة المحاسب مدحت صلاح" عدد من الجهود التي تمثلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة حركة الملاحة النيلية للعبارات بنطاق كفر ناصر والنوابعة وبني عقبة، وذلك خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، بينما تمت الأعمال التمهيدية لإعادة رصف شارع بورسعيد بالمدينة.

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هذه الجهود شملت تمهيد وتوسعة الطريق وإزالة معوقات الرصف، ورفع الإشغالات الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن إزالة جزء من سور ساحة الانتظار، لتطوير المنطقة، وضمان الانتهاء من كافة أعمال الرصف في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات الشوارع والقرى

فيما تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات الشوارع والقرى، والتي أسفرت عن توريد أكثر من 120 طنا للمحطة الوسيطة بالمدينة، بجانب تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي لقرية الضباعنة ومدخلها، ورفع الأتربة بالطريق الدائري للمدينة، بينما تم إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بعزبة هاشم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.