/694352/فوائد-البنك-العربي-الأفريقي-الدولي-لمدة-3-سنوات-فرصة-مناسبة-للمدخرين

ينشر دوت الخليج فوائد البنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 3 سنوات بعد طرح بنكي الأهلي ومصر الشهادة 18% ذات العائد المرتفع، ويتساءل عملاء البنك العربي الأفريقي من وقتها عن فوائد البنك العربي الأفريقي عن شهادات الإدخار.

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