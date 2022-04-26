أهالي دكرنس يشيعون جثامين 2 من طلاب الاكاديمية البحرية بحادث كفر الشيخ|فيديو

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اتشحت مدينة دكرنس بالسود على مدار الساعات الماضية على خلفية مصرع شابين من أبنائها في حادث تصادم على طريق محافظة كفر الشيخ ليلة أمس الاحد

دوت الخليج

حيث شيع المئات من أهالي مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، جثامين اثنان من الطلاب الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي. وشيع أهالى مدينة دكرنس جثمان الطالب محمد محمد مصباح إلى مثواه الأخير بمقابر الاسره بالمدينة وسط صراخ وبكاء السيدات المشاركات في تشييع الجنازة وأصدقاءه .

أهالي ميت رومى التابعة للمركز

كما شيع أهالي ميت رومى التابعة للمركز جثمان الطالب أحمد السعيد الشلقاني، أحد ضحايا الحادث أيضا وسط حزن شديد من أهالى القرية وأصدقاءه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وتم نقل جثامين الطلاب الـ 5 المتوفين عبر سيارات الإسعاف لمستشفى رشيد بعد الحادث ، وتبين من الكشف الأولى عن هوية الـ 5 طلاب وهم أحمد السعيد الشلقامي 21 عاماً، محافظة الدقهلية ، وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 عاماً، ومحمد محمد مصباح السعيد ، وهما جميعهم من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومحمد جمال محمد حسين، من سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل جثامين المتوفين إلي مشرحة مستشفى رشيد العام.

حادث تصادم مروع عقب اصطدام سيارة ملاكي

لقى 5 طلاب بالأكاديمية البحرية مصرعهم وذلك بحادث تصادم مروع عقب اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها باخري نصف نقل مما أدى لاصطدام السيارة الملاكي بالرصيف بمنطقة كبرى زكريا خلف كمين رشيد عبر الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ .