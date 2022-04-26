محمد عبدالعزيز«نائب التنسيقية»: تحرك عاجل بحملة مكبرة من الغد لإزالة القمامة في شارع عرابي

/694345/محمد-عبدالعزيزنائب-التنسيقية-تحرك-عاجل-بحملة-مكبرة-من-الغد-لإزالة-القمامة-في-شارع-عرابي

دوت الخليج

النائب محمد عبد العزيز يلتقي اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة

وأكد "عبد العزيز" على أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب وكافة القيادات التنفيذية من أجل تحقيق أفضل خدمات للمواطن، وتم مناقشة الشكاوي المتكررة من تراكم القمامة في شارع أحمد عرابي، حيث تناول النقاش أهمية العمل على إدراج مشروعات لرصف شوارع مهمة في حي غرب شبرا الخيمة وتركيب كشافات إنارة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.

وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنة يبدأ حي غرب شبرا الخمية من الغد حملة مكبرة لإزالة كل تراكم القمامة في شارع أحمد عرابي لتنتهي كل التراكمات وتسهيل حركة المرور في الشارع قبل عيد الفطر المبارك.

«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر»

كما تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الساعة ١٠ مساءاً، جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

وتدير الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ومن أعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.