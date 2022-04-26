/694344/عميل-بنك-الإسكندرية-يستنكر-خصمتوا-عمولة-جديدة-وغير-منطقية

استنكر عميل بنك الإسكندرية إجراء تعرض له من خلال النظام الإلكتروني بخصم قيمة من حسابه. مشيرًا إلى أنها عمولة جديدة وغير منطقية على عكس سنوات تعامله مع بنك الإسكندرية مما جعلته في حالة تساؤلات. ويرصد دوت الخليج شكوي عميل بنك الإسكندرية ورد مسئولى خدمة العملاء عليه.

شكوي عميل بنك الإسكندرية

جاءت شكوي عميل بنك الإسكندرية على صفحة المصرف الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"،: "السيستم خصم واحد ونص فى الألف لما سحبت من رصيدى بعد تحويل أو إيداع تم فى حسابى فى نفس اليوم..هذه العموله جديدة وغير منطقية".

ورد بنك الإسكندرية :" يرجى الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك الإسكندرية على الرقم (19033) من داخل مصر، ومن خارج مصر على الأرقام التالية (0020219033) - (002021265100) على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لمراجعة البيانات و من ثم إفادة حضرتك بالتفاصيل او باتخاذ الاجراء اللازم".

وأضاف عميل بنك الإسكندرية: "ما انا عامل شكوى بالفعل .. ولكن استفسارى عن هل فعلا توجد عموله مستجده و غريبه بهذا الشكل".

وليقول مسئولي خدمة العملاء في بنك الإسكندرية: "يوجد رسوم على استقبال حوالات في الحساب بالعملات الاجنبية فقط. لكن من المؤكد إنه لا يوجد رسوم على الايداع في الحساب سواء من خلال الفرع او من خلال ماكينة بنك الاسكندرية".

ما نشهده من انحطاط على صفحات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يؤكد أن الجماعة اختارت عناصرها بعناية من المنحطين الذين يسهل عليها قيادتهم وتوجيههم لكل ما هو مخالف لأدنى درجات الرقي الإنساني ودربتهم بخبث على استباحة الأعراض و الدماء بلا وازع من دين أو ضمير.