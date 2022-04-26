/694343/مصرع-رجل-مسن-دهسا-أسفل-عجلات-القطار-بالغربية

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مامور قسم مركز المحلة، بورود بلاغات من الاهالى تفيد، بمصرع عبدالله مصطفى حسن ابو سلام مقيم بقرية النصريه التابعة لمدينة سمنود يبلغ من العمر 60 عاما، دهسا أسفل عجلات القطار .

مباحث مركز المحلة

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الى محل البلاغ وتبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد دهسه القطار ولا توجد شبهة جنائية .

وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالحادث لاستكمال الاجراءات القانونية .

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

وفى سياق اخر، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 6 قرى بمركز زفتى وذلك ضمن جولة صباحية استمرت لست ساعات بداية من السابعة صباحا ، شملت قرى نهطاي ، حنون ،سنبو الكبرى ،فرسيس ،دمنهور الوحش وميت الرخا، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني .

بدء المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاي حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10 % ، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ مليون جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100% .

وفي قرية حنون تفقد المحافظ موقع إنشاء محطة الصرف الصحي والتي ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة وبلغت نسبة التنفيذ 60% بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، كما تفقد محطة الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش والتي ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه ، إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بالقرية ذاتها والتي يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه .

وتفقد المحافظ في قرية سنبو الكبرى أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسبة تنفيذه 77 % بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه ، المجمع الخدمي والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % ، محطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 35 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ومحطة مياه فرسيس والتي بلغت نسبة تنفيذها 100 %