كرم جبر:أخبار سارة للوسط الصحفى والإعلامى عقب عيد الفطر.. ومنح نحو 120صحيفة وموقع وقناة تراخيص العمل باحتفالية كبرى«صور»

/694353/كرم-جبرأخبار-سارة-للوسط-الصحفى-والإعلامى-عقب-عيد-الفطر-ومنح-نحو-120صحيفة-وموقع-وقناة-تراخيص-العمل-باحتفالية-كبرىصور

كشف الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إقامة إحتفالية كبرى عقب عيد الفطر المبارك لتسليم نحو 120مؤسسة صحفية وموقع إلكترونى وقناة فضائية التراخيص الخاص بعملها فى مصر وفق قانون المجلس الأعلى للإعلام.

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جاء ذلك فى لقاء تليفزيونى عبر فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامى أحمد الطاهرى، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقدم كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعى ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.

ولفت الكاتب الصحفى كرم كبر إلى أن هذه التسهيلات يصاحبها تطبيق الإجراءات التى تحفظ حقوق جميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية التى يتم افتتاحها وتطبيق صحيح القانون خاصة بعدما شهدت مصر عقب أحداث يناير 2011وفتح قنوان وجرائد كثيره ومن ثم غلقها مرة أخرى، مؤكدا على أن الإجراءات الجديدة تحفظ حقوق العاملين بها قائلا:" بعد العيد سيكون هناك أخبار سارة للوسط الإعلامى".

وتطرق كرم جبر بحديثه إلى ما تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة من حزمة أعياد جميعها ذات صلة بالهوية المصرية، مؤكدا على أن الإبداع هو عرض الصورة الحقيقة للمجتمع المصرى دون تشويه أو تكذيب مشيرا إلى أنه لم يتم حذف أى مسلسلات سوء 3دقائق بأحد المسلسلات، مؤكدا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الذى يحمى حرية الابداع وحرية.

كرم جبر:أخبار سارة للوسط الصحفى والإعلامى عقب عيد الفطر.. ومنح نحو 120صحيفة وموقع وقناة تراخيص العمل باحتفالية كبرى

وأوضح كرم جبر أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو دور تنظيمى ويضع المجلس ضوابط ومعايير وقواعد محددة من أجل صناعة الإعلام، مؤكدا على أهمية وجود تعاون وتنسيق كبير بين الموسسات الإعلام فى هذا المجال.وأشار الى أن الأكواد التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الفترة ما قبل شهر رمضان المبارك هى قواعد استرشادية من أجل الحفاظ على قيم المجتمع المصرى ولا تتعرض بأى شكل من الأشكال مع حرية الابداع وحرية الإعلام وتابع أن وسائل التواصل الاجتماعى تحولت الى كائن شرير، وبالتالى لابد من الضوابط.