/694351/الصحة-تقديم-الخدمات-الطبية-والعلاجية-بالمجان-لـ-100-ألف-مواطن-بالمعهد-القومي-للكلى-والمسالك

خلال 3 أشهر..

أكدت وزارة الصحة والسكان، علي تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان لنجو 100ألف مواطن، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري، ويتم ذلك في المعهد القومي للكلي والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للمعاهد بالوزارة.

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و من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، بينما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.

وأضاف: خلال الثلاثة شهور الأولي من السنة الحالية تم إجراء 5 عمليات جراحية لزراعة الكلي بنسب نجاح عالية، لافتا أن جميع الحالات يتم وضعها تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم.

وأشار إلي أنه تم إجراء ما يقرب من 8 آلاف جلسة غسيل كلوي، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، التي جاءت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية).

الصحة: إجراء 5 عمليات زراعة كلى و8 آلاف جلسة غسيل كلوي

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إ علي استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية و كذلك الإرتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مضيفا: المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية و يطبق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترديين على المعهد، بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن المعهد شديد الحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريب 300 فردًا من الأطقم الطبية، كما تم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، فضلا عن مشاركة المعهد في مبادرة منع قوائم الانتظار في تخصصات (مناظير ضوئية، وأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى)، و التي أطلقها الرئيس السيسي.