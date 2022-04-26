الأرصاد الجوية: طقس اليوم الثلاثاء حار نهاراً و شديد البرودة ليلاً

/694268/الأرصاد-الجوية-طقس-اليوم-الثلاثاء-حار-نهارا-و-شديد-البرودة-ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن درجات حرارة اليوم سوف تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد الجوية: طقس حار نهاراً و شديد البرودة ليلاً

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن طقس اليوم سوف يكون حارا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومحافظات جنوب سيناء والمحافظات الموجودة فى شمال الصعيد.

وأوضحت أن طقس اليوم سوف يكون معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

ونوهت أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال فترات الليل، قائلة سوف يكون هناك فرق كبير بين درجات حرارة العظمى والصغرى بحوالى 12 درجة مأوية وسوف يكون الطقس مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد خلال فترات الليل.

وتابعت أن اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح فى فترة المساء وخلال ساعات الليل، مشيرة إلى الشبورة المائية التى تكونت فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة وسوف تؤدى هذه الشبوة إلى أنخفاض فى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكن سوف تتلاشى هذه الشبورة على الساعة السابعة أو الثامنة مساءا.

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ولفتت منار غانم إلى أنه سوف يستمر الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الخميس المقبل، منوهة أن يوم الجمعة المقبلة سوف يتأثر بمنخفض خماسينى متواجد فى الصحراء الغربية، مما سوف يؤدى إلى ارتفاع مؤقت على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن طقس الجمعة المقبلة سوف يكون شديد الحرارة خلال فترات النهار ومعتدل خلال فترة الليل، مؤكدة على أن سوف تنخفض درجات الحرارة منذ يوم السبت المقبل.

درجات حرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 32 والصغرى 18 درجة

الاسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 22والصغرى 15 درجة