وزير الخارجية يلتقي أوائل المُلحقين الإداريين المرشحين للعمل بالبعثات المصرية بالخارج

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢٦ أبريل الجاري، بأوائل المُلحقين الإداريين الذين تجاوزوا الدورة التدريبية وتقييم الأداء المؤهلين للنقل إلى بعثاتنا في الخارج خلال العام ٢٠٢٢ ، وذلك بحضور السفير ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية هنَّأ المُلحقين الإداريين على تصدرهم للدورة التدريبية، مُثنيًا على ما يعكسه ذلك من تحليهم بقدرات مهنية مُتميزة واستيعاب لمُقتضيات العمل الإداري والقنصلي بالبعثات، وعلى نحو يُؤهلهم للاضطلاع بمسئولياتهم المُختلفة على أكمل وجه في البعثات التي سينضمون إليها، فضلًا عن خدمة المواطنين المصريين في الخارج. كما وجَّه وزير الخارجية بالاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمواصلة تعزيز المستوى المهني، وتطوير الأداء، والتفاعل الاستباقي مع أساليب العمل الحديثة في مختلف المجالات ذات الصلة.
ويأتي هذا اللقاء على ضوء ما توليه وزارة الخارجية من حرص على تشجيع كوادرها المُختلفة، وتنمية قدراتهم في مجالات العمل في الداخل والخارج، وفي إطار التوجه العام للدولة نحو الارتقاء ببنية العمل الإداري في مختلف أجهزة الدولة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية.
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