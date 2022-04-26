عاجل.. سحب إندومى نهائيا من الأسواق (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، يأتى ذلك فى إطار مسؤوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولى الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل فى المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التى تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك فى منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنها تقوم بسحب دورى لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة فى الأسواق بما فيها منتجات الشركات التى اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء.

وسحبت الهيئة عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمى وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتى الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمى لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنه المسموح بها للاستهلاك الآدمى.

- وأخطرت الهيئة على الفور الشركة بضرورة:

- سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائى وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

- إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التى تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض.

- عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة.

- إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

- استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة فى سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وتود الهيئة التأكيد أن هذا الإجراء يتم بصفة شبه يومية فى مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث فى أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

وتشجع الهيئة الإبلاغ الطوعى من قبل الشركات حين رصدها لأى خطأ أثناء التدوال مؤكدة أن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية فى حال وجود خطر أو مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.

وأكدت الهيئة أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية فى ضوء التقييم العلمى الدقيق والنتائج المعملية فى المعامل المختصة والمعتمدة ووفقاً لصحيح القانون.

ودعت الهيئة المستهلك المصرى والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمى على الشبكة الدولية الانترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة أو غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل فى دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.