/694341/النائب-محمود-عصام-يطالب-بسرعة-كشف-ملابسات-حادث-حريق-المنشية-وحصر-الخسائر

طالب النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسرعة الكشف عن أسباب وملابسات حريق سوق المنشية بالإسكندرية، وذلك لبحث اتخاذ الخطوات اللازمة بشأنه وتفادى تكرار مثل تلك الحوادث في أى مناطق أخرى لاسيما مع موسم الصيف الذى من المتوقع أن يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في ظل التغييرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا.

دوت الخليج

محمود عصام يطالب بسرعة كشف ملابسات حادث حريق المنشية وحصر الخسائر

كما طالب عصام بسرعة حصر الخسائر التى تكبدها أصحاب المحال التجارية، في ذلك الحادث، وبحث تعويضهم عن الخسائر وتوفير أماكن بديلة لهم.

وأكد عضو مجلس النواب، متابعته اللحظية للحادث وتداعياته وما يتم اتخاذه من إجراءات، حتى يتم الاطمئنان كاملا علي كل المتضررين من الحادث، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار الي أنه سيواصل دوره البرلمانى بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث، ليتم التعامل معها عبر الأدوات البرلمانية لضمان عدم تكرارها. ونشب حريق اليوم فى سوق الورق بالمنشية بوسط المدينة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، حيث تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع ب10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.