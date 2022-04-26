/694334/بحضور-رئيس-الجمهورية-خير-الله-ومحرم-يشاركان-في-إفطار-الأسرة-المصرية

يشارك الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والدكتور محمد محرم عضو حزب النور وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي ينظم بشكل سنوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته.

دوت الخليج

بحضور رئيس الجمهورية "خير الله" و"محرم" يشاركان في إفطار الأسرة المصرية

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

هذا و تحتفل وزارة الأوقاف، في العاشرة من صباح الغد، بذكرى ليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحكومة، وشخصيات دينية وإعلامية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، كلمة للأمة، تليها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف في شهر فبراير الماضي.