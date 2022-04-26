/694333/الوفد-يشارك-الأخوة-الأقباط-احتفالاتهم-بعيد-القيامة-المجيد

شاركت لجنة المواطنة بالحزب أقباط مصر والعالم أفراحهم واحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، و يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

الوفد يشارك الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

ونقلت اللجنة، تهاني الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع البابوات والمطارنة والأساقفة بالمجمع المقدس ورؤساء الأديرة والرهبان والمجلس المللى العام وكل الشعب القبطى الأرثوذكسي.

كما قدم حزب الوفد، التهنئة إلى القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وسندس النيل الانجيلى وكل الطوائف الإنجيلية والمجلس المللى والهيئة الإنجيلية بمناسبة العيد. وأناب رئيس الحزب عدد من القيادات لتقديم التهنئة وهم فؤاد بدروى سكرتير عام الحزب و اللواء السفير نور عضو الهيئة العليا و المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا وصفوت لطفي رئيس لجنة المواطنة و عماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمهندس مدحت الدويري رئيس لجنة المواطنة بالقاهرة وجيهان عودة عضو لجنة المواطنه و خالد صابر عضو لجنة المواطنة.

وشارك قيادات الوفد، في الاحتفالية التي أقامتها الكنيسة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حيث التقى الوفد بالدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقدموا له التهاني والتبريكات.

و أعرب الدكتور أندريه ذكي، عن سعادته الكبيرة لمشاركة حزب الوفد فرحتهم بالعيد . كما قدم حزب الوفد التهنئة إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر والقس بيشوى فوزى وكيل البطريركيه والقس بسكالى مسئول الاتصال وسكرتير عام البطريركيه وكل مجمع الكهنة والرهبان الفرنسيسكان. وحمل اللقاء رسائل تأكيد على روح المحبة والسلام وقيم المواطنة التى هى من أساسيات الدولة المصريه وحزب الوفد. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها العظيم وكل مؤسساتها من كل سوء.