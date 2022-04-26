ممكن أرجع أنا وجوزي وخراب البيوت مش سهل.. ملخص تصريحات منة عرفة في ضرب نار

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فجرت الفنانة الشابة منة عرفة عدد من التصريحات النارية خلال حلولها ضيفة أمس الإثنين على برنامج ضرب نار مثيرة جدلًا واسعًا.

تصريحات قوية من منة عرفة

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات من عرفة ببرنامج ضرب نار في السطور التالية:

• ممكن أرجع أنا وجوزي ونعمل فرح.. تصريحات نارية لـ منة عرفة حول محمود المهدي

• في محاولات للعودة وخراب البيوت مش سهل

• محصلش طلاق رسمي على الورق بيني وبين محمود المهدي

• محدش في الحياة يجبرني أني أبعد عن جوزي

• بيجلي مكالمات بالنصيحة على الناحيتين بالانفصال أو البقاء

• القرار في الأول والآخر ليا أنا

• بحب جوزي جداً وبحترمه

• ممكن نرجع ونعمل فرح

• مهري 200 ألف جنيه بس لأن الفلوس مش فارقة معايا

سبب انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

من جانبه، كشف الفنان المصري محمود المهدي لأول مرة، أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة.

وكتب محمود المهدي على ستوري إنستغرام: "في كم حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كدة، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولم رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب اشتهر كنت عملت زي الأغلبية

وأضاف: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي.

وعن موقف منة عرفة من انفصالهما، قال محمود المهدي: "منة أكتر واحدة وقفت معايا، واللي حصل ظروف خارجة عن إرادتها، وأي حد لو عرف هيعذرها، هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه".

كان محمود المهدي قد أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بعدما وصفه بالنكرة في البرامج التليفزيونية.