/694330/وفد-أسوان-يحتفل-بيوم-الطفل-بمناسبة-شهر-رمضان

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان برئاسة صلاح فخري حفل يوم الطفل بمناسبة شهر رمضان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

حضر الحفل عدد من أعضاء قيادات حزب الوفد بأسوان وعدد القيادات البرلمانية والتنفيذية في المحافظة وعلى رأسها حسين وزيري ممثل مديرية التضامن بأسوان والنائب اللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب والنائب السابق شرعي محمد وعدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفد أسوان يحتفل بيوم الطفل بمناسبة شهر رمضان

و أكد صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان أن بيت الأمة حريص على تفعيل دوره الاجتماعي من خلال نبض الشارع ومشاركة الشعب في جميع المناسبات انطلاقا من شعار "ضمير الأمة وقلبها"، ليكون جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية في جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطن من خلال المشروع المتكامل لبناء الإنسان المصري.

وقدمت لجنتي الشباب برئاسة مصطفى النبراوي والمرأة بأسوان برئاسة عبير سعد الهدايا للأطفال وفقرات الحفل الترفيهية كما كرمت عدد من الشخصيات البارزة في المحافظة.

وأكدت عبير سعد رئيس لجنة المرأة في أسوان أن فعاليات اللجنة تأتي في إطار تفعيل دور حزب الوفد المجتمعي، خاصة وأن الوفد يملك تاريخا حافلا بالوطنية وعريقا في دعم الوطن والمواطن للحفاظ على استقراره وأمنه ودعم تقدمه وعملية البناء والتنمية فيه من خلال إحدى أدواته وهي المشاركة المجتمعية التي هي أساس العمل السياسي الوطني.

ووجهت سعد الشكر للمهندس يونس جاد رئيس لجنة الوفد في كومبو ومحمد عز الدين عضو لجنة مصر النوبة وميرفت جمعة سكرتير لجنة المرأة وأحمد عثمان رئيس لجنة أسوان ثان، وشاذلي الطيب وعلي العمدة أعضاء لجنة المركز لما بذلوه من جهود لإخراج هذا الحفل.