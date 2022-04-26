/694329/روسيا-تتهم-الدول-الغربية-بانتهاك-معايير-القوانين-الدولية

أكد وزير الخارجية الروسى لافروف، فى موتمر صحفى له بثته قناة العربية، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كساحة للصراع من أجل ردع و مواجهة روسيا.

دوت الخليج

وزير الخارجية الروسى يتهم الدول الغربية بانتهاك معايير القوانين الدولية

وشدد لافروف، على أن روسيا تعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة المدنيين فى المدن الأوكرانية، موجها اتهاما للدول الغربية بانتهاك معايير القوانين الدولية.

وأضاف وزير خارجية روسيا، أن روسيا قد استجابت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة للحوار بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنه من الصعب نجاح المفاوضات مع الجانب الأوكرانى فى حالة إذا استمرت الدول الغربية فى إرسال الأسلحة لأوكرانيا والجيش الأوكرانى.

ولفت لافروف، إلى أنه من المبكر للغاية فى الفترة الحالية الحديث عن وساطة فى المفاوضات بين الجانب الروسى والأوكرانى، مؤكدا على أن روسيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن المدنيين فى المدن الأوكرانية.

الأمين العام للأمم المتحدة: نحن مستعدون لحشد كل مواردنا من أجل مساعدة المدنيين فى مدينة ماريوبول

جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس قد صرح اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر مع وزير الخارجية الروسى أن الأمم المتحدة تريد وقف إطلاق النار فى الأراضى الأوكرانية فى أسرع وقت، مؤكدا على أن الأزمة الأوكرانية قد تسببت فى حدوث موجات صدمة فى مختلف أنحاء العالم.

وشدد جوتيريس، على أنه يجب فتح ممرات إنسانية فعالة لمساعدة المدنيين وإجلاءهم من أوكرانيا، مضيفا أنه يجب ضمان خروج المدنيين الأوكرانيين بسلام من المدينة امايوبول المحاصرة.

وأكد على أن المحادثات مع وزير الخارجية الروسى كانت صريحة للغاية، قائلا أن المحادثات مع لافروف أظهرت تعارض رؤيتنا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأعرب جوتيريس، عن قلقه من الوضع الحالى فى مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية، مؤكدا على أن الأمم المتحدة مستعدة لحشد كل مواردها من أجل مساعدة المدنيين فى مدينة ماريوبول.