/694323/اليوم-سلة-الزمالك-يواجه-الاتحاد-السكندري-في-دوري-السوبر

يخوض فريق الفريق الأول لكرة السلة بنادي بالزمالك مع الاتحاد السكندري في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على صالة برج العرب بالإسكندرية في ثالث مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تقام مباريات الدور قبل النهائي من دوري السوبر للسلة بنظام “البلاي أوف (Best of 5) على أن يتأهل الفائز بثلاث مباريات إلى الدور النهائي من البطولة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو الزمالك برصيد 9 أهداف.

مروان حمدي سموحة، كريستوفر مابولولو - الاتحاد السكندري

محمد هلال البنك الأهلي برصيد 6 أهداف.

محمد شريف وبيرسي تاو الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.