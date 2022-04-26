/694320/محافظ-المنوفية-يواصل-لقاءاته-اليومية-بالمواطنين-لفحص-شكواهم-وإتخاذ-إجراءات-فورية-لحلها

التقى إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك فى ضوء إتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها بما يحقق الصالح العام ، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

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وكلف محافظ المنوفية إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بنزول لجان ميدانياً لفحص عدد من شكاوى المواطنين وإعداد تقرير مفصل بما تم لإتخاذاللازم مراعاة للصالح العام وحفاظاً على حقوقهم ، حيث يتضرر أحدهم من قرية بابل بمركز تلا من تعنت مسئولى التخطيط بالوحدة المحلية لوجود عدد من المخالفات بالتعدى على الشوارع العامة وبالمخالفة للمخطط التفصيلى ، وشكوى مواطن أخر من ناحية مستشفى الحميات بمنوف يتضرر من تعدى أحد جيرانه بالبناء المخالف والتعدى على حرم الشارع العام بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وكذامواطن من بخاتى بمركز شبين الكوم يلتمس الحصول على تصريح إحلال وتجديد لمنزله بعد إتمام كافة إجراءات التصالح وإستلام نموذج (10) الدائم والمنزل به كافة المرافق.

موظف من ذوى الهمم ويعمل سائق بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

واستمع المحافظ لشكوى موظف من ذوى الهمم ويعمل سائق بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة يتضرر من فسخ عقد العمل بالشركة ويلتمس عودته للعمل ، حيث أنه متزوج وليس لديه أية مصدر للدخل ، وعلى الفور أجرى المحافظ إتصالاً هاتفياً برئيس الشركة لعرض الموقف وكذا تكليف المستشار القانونى للمحافظة بإبداء الراى القانونى حياله مراعاة لظروفه الإجتماعية .