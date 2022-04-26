/694319/الأعلى-مشاهدة-في-رمضان-2022-الاختيار-3-يتصدر-وفاتن-أمل-حربي-يتزيل-القائمة

نجح مسلسل الاختيار 3 في الاحتفاظ بالمركز الأول في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

دوت الخليج يرصد قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان 2022.

الكبير أوي 6 يحتل المركز الثاني

أما المركز الثاني فجاء فيه مسلسل الكبير أوي 6 وفي الثالث مسلسل مكتوب عليا، بينما الرابع فحجزه مسلسل سوتس بالعربي وفي الخامس مسلسل العائدون.

جزيرة غمام وفاتن أمل حربي يتزيلان القائمة

وصعد مسلسل المشوار للمركز السادس فيما احتل مسلسل راجعين يا هوى المركز السابع وفي الثامن مسلسل في بيتنا روبوت، واختتم آخر مركزين في القائمة مسلسل جزيرة غمام ومسلسل فاتن أمل حربي.

مواعيد الاختيار 3

جدير بالذكر، أنه يعرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات on والتي حصلت على حقوق العرض الحصري عبر شاشتها في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة on دراما الساعة الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 مساءا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة المنصة الإلكترونية Watch It الساعة 9:30 مساءا.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات

وشارك كريم عبد العزيز في الاختياى، 2، المسلسل بطولة أحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم وغيرهم، وقصة وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي»، ويتناول قصص حياة شهداء من الداخلية والجيش المصري في الفترة من 2013 حتى 2020