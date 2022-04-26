/694317/ضبط-82-مخالفة-متنوعة-خلال-حملات-رقابيه-بالمنيا

كشفت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 82 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

دوت الخليج جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم . التموين بالمنيا وو أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 82 مخالفة تموينية منها 71مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- عدم وجود ميزان حساس - قضايا متنوعة أخرى،و11 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين مجهولة المصدر- بدون صلاحية - ذبح خارج المجازر الحكومية - شهادة صحية - قضية أخرى متنوعة.

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