/694316/إصابة-شخصين-فى-حادث-تصادم-سيارة-ملاكى-بدراجة-نارية-فى-الغربية

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بأصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية ، وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ وتبين أن الأصابات جروح قطعية وكدمات متفرقة فى الجسد، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المحلة العام، لتلقى العلاج اللازم، كما ألقى القبض على المتسبب فى الحادث ويدعى "مصطفى ا. م. ا"، وتم تسيير حركة السيارات مرة أخرى، وإعادة الحركة المرورية بصورة طبيعية .

وتحرر محضر برقم(7108) لسنة 2022 جنح ثان المحلة الكبري وأخطار النيابة العامة للتحقيق بذلك الواقعة.

جهود الحملات الرقابية

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات الرقابية والتي قامت بها مديرية التموين في نطاق مركزي زفتى وقطور تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ، حيث أسفرت الحملة في مدينة زفتى عن تحرير ٦ مخالفات تنوعت ما بين ( ٥ مخالفات عدم وجود لوحات إرشادية وإعلان للسلع الغذائية الحرة ومخالفة تجميع دقيق مدعم بكمية قدرها ١ شيكارة) إلى جانب تحرير ٣ محاضر ( محضر إثبات حالة عدم إعطاء بون لمواطن ، محضر نظافة ، محضر عدم وجود شهادة صحية.

الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز

كما وجه المحافظ الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور والتي أسفرت بدورها عن تحرير ١٠ مخالفات تضم ( ٦ مخالفات نقص وزن ما بين ١١ جرام و١٤ جرام ، ٢ مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات ، مخالفة الاستيلاء على ٥ شكائر دقيق، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي أو عذر قهري )، كما تم تحرير ٢ محضر ( محضر لعدم مزاولة نشاط وغلق المقر في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم الإعلان عن المقررات التموينية لشهر أبريل ٢٠٢٢ ) وتم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذه المخالفات .

ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مستلزمات ومستحضرات طبية

كما تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مستلزمات ومستحضرات طبية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع أنواع مختلفة من المستلزمات والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بمخزن غير مرخص بطنطا عبارة عن عبوات اختبار حمل وفازلين طبي وسرنجات تم التحفظ علي كمية قدرها عدد ١١٧٥٦ من الأنواع سالفة الذكر، وحرزت المضبوطات علي ذمة المحضر لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية لعدد من العاملين بمحال الأغذية في نطاق المركز .