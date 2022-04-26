/694314/وزير-الكهرباء-والطاقة-المتجددة-يستقبل-وفد-يضم-ممثلى-بنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-EBRD

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد يضم ممثلى بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك لمتابعة مستجدات ماتم لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وكذلك لبحث سبل دعم البنك فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

دوت الخليج

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل وفد يضم ممثلى بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

و أشاد شاكر، بالتعاون المثمر مع بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.

وقال وزير الكهرباء، إن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف: إننا اليوم بصدد بدء مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر وضهر ذلك بوضوح من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة .

وأشار وزير الكهرباء، إلي الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة، لافتا خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل اجمالى القدرات المركبة منها إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

كما أشار أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.