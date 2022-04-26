السفارة المصرية في كوريا الجنوبية تستقبل بعثة منتخب مصر للتايكوندو للمشاركة في...

استقبل السفير خالد عبد الرحمن، السفير المصري في كوريا الجنوبية، وأعضاء السفارة بعثة اتحاد التايكوندو المصرية المؤلفة من ٢٠ لاعبًا ومدربان ومدير فني المشاركين في بطولة العالم للتايكوندو للبومزا.

أعرب السفير عن ترحيبه بالبعثة المصرية، مؤكدًا على تقديم السفارة لكافة سبل الدعم والمعاونة، كما دعا السفير أعضاء بعثة الاتحاد المصري للتايكوندو لحفل إفطار بمقر دار السكن بحضور أعضاء السفارة.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب التايكوندو قد فازت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للبومزا الجماعي "كاديت بنين"، وهي البطولة التي أقيمت بمشاركة ٦٢ دولة بمدينة جويانج الكورية.