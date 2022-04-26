استرداد 35 مليون ليرة دفعها مصرى لاستقدام اثنين من أقاربه للعمل بلبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى الزام مواطن لبنانى يدعى "ب. ل. أ" بدفع 35 مليون ليرة لبنانى، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من المصرى "أ. ف. أ. أ"؛ لغرض استقدام اثنين من أقاربه للعمل فى لبنان.





وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالى ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصرى "أ. ف. أ. أ" الذى قام بتسليم مبلغ 4000 دولار للمواطن اللبنانى "ب. ل. أ" بغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مكتب التمثيل العمالى ببيروت قام على الفور بالتواصل مع الشاكى وإرشاده بأنه للحصول على فرصة عمل بالخارج لابد أن يتم من خلال القنوات الشرعية المخول لها ذلك، والمتمثلة فى وزارة القوى العاملة، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج، وشركات إلحاق العمالة بالخارج الحاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة بممارسة هذا النشاط والخاضعة لرقابتها.

وقالت شرين عبدالجواد، الملحق العمالى بلبنان، إنه تم توجيه الشاكى بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة الاستئنافية بموجب الإيصالات التى يحملها والمذيلة بتوقيع المشكو فى حقه، وقامت بالاتصال بالمشكو فى حقه وإلزامه بتسديد 4000 دولار كما حصل عليه أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة المحدد من قبل مصرف لبنان.

وقد حضر إلى مكتب التمثيل العمالى كل من زوجة المشكو فى حقه باعتبارها صاحبة الشركة والشاكى لإطلاع المكتب على اتفاقية مخالصة موقعة بين الشاكى والمشكو فى حقه تفيد بأن المبلغ المستحق للشاكى هو 35 مليون ليرة لبنانية استلم منها الشاكى وقت توقيع الاتفاقية 18 مليون ليرة لبنانية، والمتبقى 17 مليون ليرة لبنانية تدفع على خمس دفعات متساوية شهريا اعتبارا من الخامس من مايو 2022 إلى شهر سبتمبر من نفس العام.

وقد أفاد الشاكى أنه تم حفظ البلاغ المقدم إلى النيابة مؤقتا؛ لحين حصوله على كامل المبلغ المستحق.

وقدم المواطن المصرى "أ. ف. أ. أ" الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على ما قام به مكتب التمثيل العمالى من مساعدة وجهود لإعادة ما سدده للمشكو فى حقه، ومتابعة ورعاية أوضاع العمالة المصرية بدولة لبنان وما يتعرضون له أبناء الوطن من راغبى العمل بالخارج من استغلال فى سبيل الحصول على فرصة عمل فى لبنان فى ظل الظروف الراهنة.