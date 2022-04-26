عاجل- وظائف فى المدارس المصرية اليابانية.. بيان من التعليم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديرى مدارس، وذلك إبتداءً من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالى هنـــــا

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، حددت الوحدة عدة شروط فى المتقدمين منها: أن يكون لديه خبرات مثبتة فى مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة فى التدريس والتعامل مع الأطفال فى مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة فى مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التى تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

جدير بالذكر أنه سيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين والتى أعلنت عنها المدارس خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العام الدراسى المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالى عدد المدارس 51 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معلمين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2022/2023، فى 4 أبريل الماضى.