القوى العاملة: تعيين 10489 شابا منهم 89 «قادرون باختلاف» فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23409 شابا منهم 257 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 "قادرون باختلاف"، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة و1886 رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 191 ترخيص جديد لعمل الأجانب فضلا عن التجديد لـ 168 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى - أن المديرية تلقت 1303 شكوى (فصل ومطالب)، منها 235 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها كما تم حفظ 189 شكوى، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت فى : 97 منحة مولود جديد بإجمالى 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف منحتى وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 10 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ 134 عاملاً من المسجلين.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 404 شكاوى تم تسويتها بالكامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 146 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية، ومنح 29 رخصة فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.