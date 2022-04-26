رئيس الرعاية الصحية يشارك فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" لهذا العام، والتى نظمتها وحدة الدعم المعنوى بالهيئة والإدارات التابعة لها بالفروع فى المحافظات.





وذلك بحضور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدورة الرمضانية، لاقت مشاركة واسعة من جانب العاملين برئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذِكر، مؤكدة الروح الرياضية التى تحلت بها جميع الفرق المشاركة، لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق والمتميز.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الدورة تأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الهيئة للأنشطة الترفيهية والرياضية على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، فضلاً عن دور هذه الأنشطة فى تعزيز روح العمل الجماعى وتوطيد علاقات التواصل والترابط بين العاملين وتعزيز سبل التعاون بينهم فى مختلف الجوانب الاجتماعية، والترفيهية، والرياضية.

وعلى هامش ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للهيئة لهذا العام، قام الدكتور أحمد السبكى، بتكريم وتسليم الجوائز للفرق الفائزة فى الدورة الرمضانية، والتى أسفرت نتائجها عن فوز فريق مكتب رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمقر الرئاسى للهيئة بالمركز الأول، وفوز فريق إدارة الموارد البشرية بالهيئة بالمركز الثانى، فيما فاز فريق إدارة الشئون القانونية بالمركز الثالث.

كما أسفرت نتائج الدورة الرمضانية على مستوى محافظات التأمين الصحى الشامل، عن فوز فريق مستشفى حورس التخصصى بالمركز الأول فى محافظة الأقصر، كما فاز فريق صيادلة مجمع الإسماعيلية الطبى فى محافظة الإسماعيلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفريق المنظم للدورة الرمضانية لكرة القدم لهذا العام من وحدة الدعم المعنوى بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، يضم كلًا من أ. محمد توفيق، برئاسة الهيئة، د. رضوى عبدالله، بمحافظة بورسعيد، د. أحمد أبو الليل، بمحافظة الإسماعيلية، د. ماريان هانى، بمحافظة الأقصر.