/694325/عملاء-بنك-القاهرة-يشكون-اتغير-أدائه-عن-زمان

اشتكى عملاء بنك القاهرة من سوء الخدمات المقدمة لهم على عكس ما اعتادوا عليه من إدارة البنك الآمر الذي جعلهم يعلقون على صفحة بنك القاهرة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لكي يلتفت إليهم المسئولين. خاصة أنهم يحملون ثقة بنك القاهرة والتعاقد معه منذ سنوات.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك القاهرة على أداء خدمة العملاء على النحو الآتي:

وقال أحد العملاء، بنك القاهرة كان بنك محترم، مرددًا :"يا خسارة الآن فيه خيانة للعميل ولو البنك مهتم بهذا الكلام يكلمني ضروري".

وتابع آخر : “بنك القاهرة لم يعد يقدر عملائه... يخصم من الفيزا كارت تكلفة كبيرة كل 3 شهور"، موجهًا اتهام لـ خدمة عملاء بنك القاهرة بالسرقة".

ونتابع معكم كل ما يخص بنك القاهرة ونستعرض شكاوي العملاء من أجل سرعة حلها من قبل مسئولي البنك.