/694324/مستقبل-وطن-يواصل-توزيع-هدية-الرئيس-بنزلة-السمان

استمرت حملة النائب محمد سلطان لتوزيع “هدية الرئيس” بمنطقة نزلة السمان بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك لجهود حزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل توزيع هدية الرئيس بنزلة السمان

وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، إن حزب مستقبل وطن من خلال قياداته وكوادره وأعضاء هيئته البرلمانية يدرك تمامًا أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به في خدمة المجتمع المصري بمختلف فئاته وفي كافة المجالات، مشيرًا إلى حملته لتوزيع هدية الرئيس تواصل أعمالها بكل قوة وتم من خلال فريق عمل محترف توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية على أهالي نزلة السمان بالهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".