/694318/القوى-العاملة-تعيين-10489-منهم-89--قادرون-باختلاف-بالقاهرة
أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بالقاهرة بتعيين 10489 شاباً، منهم 89 " قادرون باختلاف "، وذلك في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.
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و يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تعيين 10489 منهم 89 "قادرون باختلاف" بالقاهرة
و أضاف سعفان، أنه إجمالي عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23409 شاباً، منهم 257 " قادرون باختلاف "، فضلا عن توفير 1573 فرصة عمل منهم 22 " قادرون باختلاف "، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة، و 1886 رخصة مزاولة حرفة .
وأوضح أن مديرية القاهرة قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 191 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، بالإضافة إلي التجديد لـ 168 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .
ومن جانبه، أشار مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي، أن المديرية تلقت 1303 شكوى ( فصل ومطالب ) ، منها 235 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية.
وأكد علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 189 شكوى ، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة .
و قامت المديرية، في مجال العمالة غير المنتظمة، بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 97 منحة مولود جديد بإجمالى 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه ، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 10 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ 134 عاملاً من المسجلين .
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