Mbc مصر تكشف عن مشاهدات برنامج رامز موفي ستار خلال 20 يومًا

/694310/Mbc-مصر-تكشف-عن-مشاهدات-برنامج-رامز-موفي-ستار-خلال-20-يوما

كشفت قناة mbc مصر الفضائية عن المشاهدات التي حققها برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك خلال الـ 20 يوما الأولي من شهر رمضان الكريم في العالم العربي والتي وصلت إلي 45 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد مشاهدات برنامج رامز موفي ستار.

بيان رسمي عن برنامج رامز جلال

وصدر بيان رسمي يؤكد على أن المشاهدات تخطت 8 ملايين عبر الفيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك.

برنامج رامز موفي ستار

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

البرنامج تم تصويره في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر في البرنامج هذا العام النجم العالمي فاندام

ووقع عدد من نجوم الفن والرياضة ضحايا برنامج "رامز موفي ستار"، أبرزهم: سليمان عيد، رانيا يوسف، بيج رامي، عمرو السولية، محمد محمود، ياسمين صبري، درة، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، وآخرون.

على الصعيد الآخر، تألق رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام" التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يجسد خلاله رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، شيماء سيف، محمود البزاوي، أحمد حلاوة، محمد ثروت وأحمد فتحي، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

برنامج رامز عقله طار

جدير بالذكر أن رامز جلال شارك في الموسم الرمضاني المنصرم 2021، ببرنامج المقالب "رامز عقله طار"، واستقبل خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم أحمد سعد، محمد هنيدي، سمية الخشاب، كريم عفيفي، محمد مجدي أفشة، دينا الشربيني، محمد عبد الرحمن، حمو بيكا والراقصة لورديانا.