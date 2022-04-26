«مستقبل وطن» يواصل تطعيم أهالي البدرشين لليوم 113 ضد فيروس«كورونا»

/694301/مستقبل-وطن-يواصل-تطعيم-أهالي-البدرشين-لليوم-113-ضد-فيروسكورونا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل تطعيم أهالي البدرشين ضد فيروس كورونا

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه تنفيذًا للحملة الموسعة التي ينفذها الحزب لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب والنائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قرى المركز لليوم ال113.

أشار "أمين الحزب"، إلى أن الحملة المتنقلة تواجدت اليوم بقرية ابورجوان القبلي لمساعدة أهالي القرية في تلقي لقاحات فيروس كورونا مع تهيئة المناخ أمام الفرق الطبية القائمة على الحملة بإشراف أحمد الجيار أمين تنظيم الحزب بالمركز وبمشاركة احمد الديب أمين الوحدة الحزبية بالقرية، وأعضاء الحزب احمد الفقي وتامر عطاالله وأشرف الصباغ ومصطفى الصباغ وأحمد علي وعلي عراقي.

وقال "أمين الحزب"، أنه خلال اليوم 113 للحملة المتنقلة تم تسجيل الاجمالى 224جرعه اولى 37، وجرعة ثانيه 187.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا لمبادرتي "حياة كريمة" و"١٠٠ مليون صحة".