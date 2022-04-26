/694296/كشف-ملابسات-العثور-على-جثة-فتاة-بالغربية

تمكنت مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، من تحديد ملابسات العثور على جثة فتاة غارقة في إحدى الترع حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأنها تعاني من اضطرابات نفسية.

دوت الخليج

كان مأمور مركز بسيون قد تلقى، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بالعثور على جثة فتاة في ترعة، بنطاق قرية أبو حمر بدائرة مركز بسيون، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها ، وبمناظرة الجثة تبين إلى أنها متحللة ولا توجد بها أي إصابات نتيجة تحللها، وأكد أهليتها معاناتها من اضطربات نفسية قد تكون أدت حال سيرها لسقوطها بالترعة.

وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية

وفى سياق اخر، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 25 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.