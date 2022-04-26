مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات قطار بالغربية

لقيت طفلة بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء لهوها أمام منزلهم.

دوت الخليج

تلقى العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، إشارة من مستشفى كفر الزيات العامة بوصول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ولفظت أنفاسها عقب وصولها ، وتبين أن سيارة نقل أثناء رجوعها للخلف صدمت الطفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها.

وتم ضبط قائد السيارة المتسببة فى الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

وفى سياق أخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء وجدى الجراونى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.