الجريدة الرسمية تنشر حكم جديد بإدارج الإخوان كجماعة إرهابية«مستند»

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و شركتي أسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري

نشرت الجريدة الرسمية حكما جديدًالمحكمة جنايات القاهرة، بشأن إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وتضمن الحكم إدراج أسماء 20 شخصًا على قائمة الإرهابيين، واسم شركتي أسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الكيانات الإرهابية ويستمر قرار الإدراج لمدة خمس سنوات.

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