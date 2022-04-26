/694315/محافظ-أسوان-مشروعات-حياة-كريمة-تخدم-حوالى-900-ألف-مواطن-بالمحافظة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تجاوزت الثلاثة آلاف مشروع داخل محافظة أسوان بحوالى 15 مليار جنية حتى الأن، مؤكدا على أن محافظة أسوان قامت بتسليم قطع الأراضى الخاصة بكافة القطاعات بنسبة 100%.

دوت الخليج

محافظ أسوان: خدمات مشروعات "حياة كريمة" تخدم نحو 900 ألف مواطن بأسوان

وأكد اللواء أشرف عطية، عبر مداخلة هانفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة أكسترا نيوز، على أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة أسوان، قائلا: يتم تنفيذ العديد من مشروعات لتطوير كافة القطاعات داخل المحافظة مثل قطاع الطرق والكهرباء وقطاع الصرف الصحى والمياه وفى مجالات عدة أخرى.

وأضاف أنه يوجد 31 مجمع لخدمة المواطنيين، مؤكدا على أنه يوجد 4 مجمعات تم الأنتهاء من تنفيذهم بنسبة 100% وباقى المجمعات تم تنفيذها بنسب أعلى من 65%، مؤكدا على وجود متابعات مستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض أسوان من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية، بالأضافة إلى متابعة مستشار الرئيس لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح أشرف عطية، أنه من المخطط الانتهاء من نسبة كبيرة من مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان يوم 30 يونيو القادم، مضيفا أنه يوجد احتمالية لمد فترة أنتهاء بعض المشروعات فى المحافظة حتى نهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن مشروعات حياة كريمة سوف تخدم حوالى 900 ألف مواطن داخل محافظة أسوان، مؤكدا على أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المحافظة خلال الفترة الماضية أو خلال الستة أشهر القادمة سوف يتجاوز 35 أو 40 مليار جنية.

محافظ أسوان: مشروعات حياة كريمة تساهم فى خلق فرص عمل للشباب داخل المحافظة

وقال أن المواطن الأسوانى يشعر بأهمية مشروعات مبادرة حياة كريمة وبأن هذه المبادرة تساهم فى أن تصبح قرى مصر جاذبة للمواطنيين، مؤكدا على أن هذه المشروعات تساهم فى خلق فرص عمل مناسبة للشباب الموجودين داخل المحافظة.

وأكد على أن المبادرة تعمل على تطوير حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة قطاعات المحافظة، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة متكاملة وشاملة لتطوير الريف المصرى وحياة مواطنيها.