/694302/تعرف-على-درجة-الحرارة-أول-أيام-عيد-الفطر-2022

يتساءل العديد من المواطنين، عن درجة الحرارة أول أيام عيد الفطر 2022، ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيكون معتدل علي السواحل الشمالية.

دوت الخليج

طقس أسبوع العيد الصغير

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف يستمر الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الخميس المقبل، لافتة أنه بداية من يوم الجمعة المقبلة سوف يتأثر بمنخفض خماسينى متواجد فى الصحراء الغربية، مما سيؤدى إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية.

وأضافت غانم، أن أول أيام الأسبوع المقبل، ستشهد ارتفاع شديد في درحات الحرارة خلال فترات النهار، وستكون معتدلة خلال فترة الليل، علي أن تشهد باقي أيام الأسبوع انخفاض في درجات الحرارة.

طقس اليوم الثلاثاء

وعن طقس اليوم الثلاثاء، أفادت غانم، أن اليوم يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، مؤكدة أن درجات حرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون حارا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وسيكون معتدل علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي محافظات الصعيد.

وتابعت: خلال ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة، لافتة أن سيكون هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وسيكون مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل علي كافة المحافظات، ومعتدل علي جنوب البلاد.

وأكد غانم، أنه اليوم سيشهد نشاط للرياح خلال فترة الليل، مضيفة: الشبورة المائية التى تكونت فى فترة الصباح الباكر على الطرق، ستعمل علي انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

-القاهرة العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

-الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

-مطروح العظمى 22والصغرى 15 درجة.

-القليوبية العظمي 35 والصغري 17درجة.

-الجيزة العظمي 35 والصغري 18 درجة.

-كفرالشيخ العظمي 28 والصغري 17 درجة.