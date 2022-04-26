وزيرة التضامن تشارك محاربات بهية حفل الإفطار بفرع الشيخ زايد الجديد” تحت...

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي حفل الإفطار الذي عقد بفرع الشيخ زايد الجديد تحت التأسيس.

وحرصت القباج علي توزيع العصائر والمشروبات علي المحاربات بنفسها، وكذلك الهدايا العينية للمحاربات، مقدمة لهم التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حثتهم على الاستمرار في العلاج ومقاومة المرض، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعمهن وتقديم كافة السبل من أجل إتمام شفائهن.

وعقب الإفطار تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي موقع إنشاء مستشفى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي الجديد، حيث أطلعت على الموقف التنفيذي للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن، كما التقت مجلس إدارة مؤسسة بهية، واستمعت لشرح واف لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، ومراحل إنشاء المستشفى المقرر الانتهاء منه مطلع 2023.

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تلك المؤسسة العظيمة التي قامت بأياد مصرية، وتأكيدا منها علي دور المسئولية المجتمعية وحجم الانجاز الذي يحدث علي الأرض، مشيرة إلي أنها العام الماضي زارت الموقع عندما كان يتم وضع الأساس علي الأرض، والآن المستشفى يتم تجهيزه واتمام المنشآت به في أمر يدعو للسعادة.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون هذا الصرح الكبير وسيلة لتخفيف الألم عن كل أم وسيدة مصرية، كي يكون سببا في إسعاد الأسرة بأكملها التي تعاني من الألم جراء مرض الأم، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم أعمالًا تخدم المجتمع.