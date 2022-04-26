القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 ”قادرون باختلاف”وبحث 1303...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 10489 شاباً ، منهم 89 " قادرون باختلاف " ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23409 شاباً منهم 257 " قادرون باختلاف "، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 " قادرون باختلاف "، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1886 رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 191 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 168 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي -أن المديرية تلقت 1303 شكوى ( فصل ومطالب ) ، منها 235 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 189 شكوى ، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 97 منحة مولود جديد بإجمالى 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه ، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 10 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ 134 عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 404 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 146 منشأة ، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية ، ومنح 29 رخصة ، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.