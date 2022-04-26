قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية . وقد أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية .. عبارة عن ( 18 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 1500 كيلو جرام). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة مكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة بالإسماعيلية تُسفر عن ضبط 1500 كيلو جرام... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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