وزير القوى العاملة يبحث التعاون المشترك مع وفد ”هواوي مصر”

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، و"مابن" المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة هواوي تكنولوجيز مصر ، والوفد المرافق له ، سبل تقدم الأعمال التنسيقية والتعاونية مع الوزارة وسبل تطويرها الفترة المقبلة .

فى مستهل اللقاء رحب الوزير ، بوفد الشركة الحضور ، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي مصر فى العديد من مجالات عمل الوزارة ، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .

وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات ، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له ، من أجل تحقيق آداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة .

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية والتى ساهمت فى دفع الاقتصاد القومي المصري ، والتحول إلى الرقمنة الكاملة فى تقديم الخدمات للمواطنين ، كما تدعم تلك الشركات بكافة السبل التى أتاحتها القوانين واللوائح التنفيذية لها ، وكذلك الحفاظ على العمالة المصرية العاملة بداخلها ، وتحديد العمالة الأجنبية وفق النسب التي حددها القانون .

من جانبه قدم المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة ، الشكر والتقدير للوزير ، على الدعم المقدم للشركة من جانب الوزارة ، والتعاون المثمر بين الطرفين فى العديد من الملفات وخاصة التدريب على وظائف المستقبل لخريجي الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي ، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة ، حيث قدمت خدماتها من خلال أكاديمية هواوي إلى 20 ألف شاب ، تم اعتماد 8000 شاب منهم داخل الشركة ، وتوظيف 100 شاب من خريجي التدريب لتدعيم بعض الوظائف التخصصية داخل الشركة،.

كما تم عمل مسابقتين بين طلاب الجامعات ، وإنشاء 75 أكاديمية ، واعتماد 450 مدرب رسمي فى الجامعات المختلفة بالتعاون مع الوزارة ، والتعاون مع 63 شركة لبدء تعيين خريجي البرامج المتخصصة فيها ، فضلاً عن عقد ملتقى توظيف هاير 3 خلال شهر مارس المنقضي ، بالمشاركة مع الوزارة ، كما تم عمل ندوات توضيحية للطلاب عن البرامج التى تقدمها الشركة .

حضر اللقاء ، من جانب الشركة جيري وانج رئيس قطاع الموارد البشرية ، والمهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر ، وعائشة دونج لو مدير العلاقات العامة بالشركة، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات .