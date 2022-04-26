القومى للمرأة بالمنيا يواصل تدريب التثقيف المالى لتنمكين السيدات إقتصاددياً

في اطار مشروع تنميه الاسره المصريه وتنفيذا لمبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي " حياه كريمه " استكمل تدريب التثقيف المالي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهوريه لتمكين سيدات قري المبادره اقتصاديا بمحافظه المنيا تحت رئاسه الدكتوره منال ابو سمرة - مقرره فرع المجلس القومي للمراه بالمنيا وذلك بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص بقاعة الجلس القروى لعدد .من المتدربات

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