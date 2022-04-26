«أكتوبر – أسيوط».. تفاصيل الخط الثانى للقطار السريع (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرزالمعلومات عن الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع. وتنفذ الدولة شبكة خطوط قطارات سريعة تغطى كل أنحاء الجمهورية، لتكون بمثابة شبكة سكة حديد جديدة لنقل الركاب والبضائع لكنها فائقة السرعة.

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